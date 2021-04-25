Новости Одессы и Одесской области

Уход из «красной» зоны и акция неравнодушных: главные события Одессы за 24 апреля

Уход из «красной» зоны и акция неравнодушных: главные события Одессы за 24 апреля

В субботу, 24 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных и интересных событиях в Одессе и Одесской области.

С воскресенья, 25 апреля, Одесская область перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».

в Одессе активисты «Автомайдана», представители общественной экологической организации «Зеленый лист» да и просто неравнодушные горожане провели акцию «День освобождения побережья».

В Одессе стартовал капитальный ремонт шумного и активно торгующего квартала у Привоза по улице Преображенской, на участке Пантелеймоновская – Новощепной ряд.

Жители военного городка на Ленпоселке устроили акцию протеста: они перекрыли Ангарскую улицу возле поселка Авангард, требуя решить проблему с водоснабжением, так как вторую неделю сидят без воды.

На территории нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области образовался прорыв на песчаной пересыпи между лиманами и Черным морем. Таким образом, море спасло лиманы от пересыхания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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