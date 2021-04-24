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В Одессе начался капремонт бурлящего квартала у Привоза (фото)

В Одессе начался капремонт бурлящего квартала у Привоза (фото)

В Одессе стартовал капитальный ремонт шумного и активно торгующего квартала у Привоза по улице Преображенской, на участке Пантелеймоновская – Новощепной ряд.

Работы должны были начаться еще 15 апреля, но стартовали только сейчас.

Как убедился корреспондент «Одесской жизни», пока перекрыт металлическим ограждением проезд со стороны Старопортофранковской.

«Торговые ряды» теперь «скрылись» за этим ограждением, но они работают.

Что касается самого ремонтируемого участка, то он по-прежнему бурлит и кипит торговлей, ну и мусора здесь стало гораздо больше.

Пока по этому участку Преображенской следуют пешеходы и разные авто, их в районе главного входа на Привоз по-прежнему много.

Трамвай №12 теперь здесь не проходит: у него новый маршрут.

Что касается самих работ, то сейчас на участке (ближе к Новощепному ряду) проводится демонтаж старого рельсового полотна.

Одесситам следует запастись терпением: работы на этом квартале планируется окончить только к концу следующего года.

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Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе ремонтируют дороги 24 и 25 апреля.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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