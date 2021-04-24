Черное море спасло «Тузловские лиманы» от пересыхания – что случилось?

На территории нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области образовался прорыв на песчаной пересыпи между лиманами и Черным морем. Таким образом, море спасло лиманы от пересыхания.

Об этом сообщил сегодня эколог Иван Русев.

Русев напомнил, что в течение последних двух лет «Тузловские лиманы» страдали от засухи по причине отсутствия водообмена между Черным морем и лиманами. А неоднократные попытки администрации нацпарка восстановить водообмен не имели успеха. Но в середине апреля сама природа решила прийти на помощь, чтобы море могло наполнить пересыхающие лиманы: на 25 км песчаной пересыпи в середине апреля появился прорыв. Его протяженность – 80 м, максимальная глубина – 2 м, ширина 12 – м, отмечает эколог.

«Некоторые говорят, что его открывали местные жители из Тузловской громады, но когда начинаешь выяснять и спрашивать местных, кто и как это организовывал, ответа нет, хотя некоторое сказали, что работали лопатами», – рассказывает в Facebook Русев.

По его словам, в нацпарке нет ни одного акта открытия прорыва местными жителями, и никто не информировал администрацию «Тузловских лиманов» о таких намерениях.

«Поэтому мы считаем, что Черное море, благодаря сильным ветрам, само сделало большой толчок и частично возобновило водообмен. Спасибо Черному морю», – добавил эколог.

Он также выразил надежду, что скоро лиманы будут полностью наполнены морской водой, что восстановит природную экосистему водно-болотных угодий международного значения, что очень важно как для природы, так и для местных жителей.

Читайте также: На дне Черного моря нашли бактерии, способные защищать животных и людей.

Фото: Facebook-страница Ивана Русева