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Одесситы провели акцию против застройки Чкаловского пляжа (фото, видео)

Одесситы провели акцию против застройки Чкаловского пляжа (фото, видео)

Сегодня, 24 апреля, в Одессе активисты «Автомайдана», представители общественной экологической организации «Зеленый лист» да и просто неравнодушные горожане провели акцию «День освобождения побережья».

Участники мероприятия выступали против застройки пляжа бывшего санатория им. Чкалова, где накануне под покровом ночи заметили строительную технику, сносившую пляжные постройки. Одесситы опасаются, что таким образом пляж «зачищают» под очередную застройку.

«Вчера ночью (22 апреля – ред.) у Чкаловского пляжа начала работать строительная техника! Не остановим ее сейчас – от Трассы Здоровья скоро останется только первое слово!» – предупреждали в соцсети организаторы акции.

По данным организаторов в акции протеста приняли участие около полусотни человек. Они прошли тремя локациями – по Трассе здоровья, Чкаловскому пляжу и пляжу «Лагуна», где недавно разрушили редкую скалу.

Показательно, что представителей застройщика на мероприятии не было.

На акции побывал и корреспондент «Одесской жизни» и сделал несколько фото:

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Ранее мы рассказывали, что в Одессе уничтожили одно из красивейших мест на пляже в старой Аркадии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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