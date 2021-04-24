Одесская область выйдет из «красной» зоны карантина – стала известна дата

С воскресенья, 25 апреля, Одесская область перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».

Как сообщил сегодня у себя в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов, такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», – написал Немчинов.

Напомним, Одесская область пребывает в «красной» зоне с 23 марта.

Отметим, что на утро субботы, 24 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 841 новый случай заражения коронавирусом, что на 183 случая больше, чем сутками ранее.

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