Новости Одессы и Одесской области

Одесская область выйдет из «красной» зоны карантина – стала известна дата

Одесская область выйдет из «красной» зоны карантина – стала известна дата

С воскресенья, 25 апреля, Одесская область перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».

Как сообщил сегодня у себя в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов, такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», – написал Немчинов.

Напомним, Одесская область пребывает в «красной» зоне с 23 марта.

Отметим, что на утро субботы, 24 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 841 новый случай заражения коронавирусом, что на 183 случая больше, чем сутками ранее.

Читайте также: Карантин в Украине могут снова продлить.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить