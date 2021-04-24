Жители Ленпоселка перекрыли дорогу – люди 10 дней сидят без воды

Сегодня, 24 апреля, жители военного городка, что на одесском Ленпоселке устроили очередную акцию протеста. Около полусотни местных жителей перекрыли Ангарскую улицу на пешеходном перекрестке возле поселка Авангард.

Протестующие требуют восстановить нормальное водоснабжение. Еще 13 апреля жители многоэтажек по улице Магистральной остались без воды в результате поломки канализации.

Ситуацию контролируют правоохранители. Между тем, из-за акции в районе Двух столбов и вдоль всего поселка Авангард образовались большие пробки.

Отметим, что это уже не первая подобная акция отчаявшихся жителей Ленпоселка. По их словам, их дома обслуживает домоуправление №2 Одесской квартирно-эксплуатационной части, являющееся структурным подразделением Минобороны. После аварии люди писали в управление письма, но никто на них не реагировал. В прошлую субботу, 17 апреля, одесситы перекрыли Магистральную улицу, после чего на место приехали специалисты.

«Возились несколько дней и даже прочистили трубу, но оказалось, что ее невозможно починить – латки не держатся. Трубу нужно менять, а на замену этого участка необходимо около 250 тысяч гривен», – рассказали жители Ленпоселка.

Как пояснили жильцы, канализационная труба находится на балансе КЭЧ Одесского района Минобороны. Сети старые, прокладывались еще в середине прошлого столетия.

20 апреля жильцы снова перекрывали дорогу, но проблему это не решило: воду им дают раз в день по часу, а то и меньше.

Фото: Думская