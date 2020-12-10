Новости Одессы и Одесской области

Труханов заразился «ковидом», а бюджетных тестов нет: главные новости Одессы за 9 декабря

Труханов заразился «ковидом», а бюджетных тестов нет: главные новости Одессы за 9 декабря

Вчера, в среду, 9 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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Кабинет министров Украины назвал сроки действия жестких карантинных ограничений. Так, локдаун начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в этой связи уходит на самоизоляцию.

Министерство образования и науки Украины назначило временно исполняющего обязанности ректора Одесского национального университета имени Мечникова – им стал проректор по науке доктор биологических наук профессор Владимир Иваница.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового директора Департамента городского хозяйства – им стала Наталья Мостовских, которая ранее работала в этом же департаменте в должности заместителя директора.

В Одессе перестали бесплатно тестировать на наличие коронавируса врачей и пациентов при плановой госпитализации – в городе закончились бюджетные тесты на COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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