Мэр Одессы подхватил коронавирус и самоизолировался

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в этой связи уходит на самоизоляцию.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

«Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию – до выздоровления и получения отрицательного результата», – пишет мэр.

При этом Труханов отмечает, что его самочувствие «пока неплохое». И поэтому он остается на связи и будет регулировать работу городских служб в телефонном режиме.

Также городской голова заверил, что мэрия продолжает принимать все необходимые меры, дабы противостоять коронавирусу, и попросил одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию. По словам Труханова, на сегодняшний день «это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания».

Напомним, ранее коронавирусом заразился заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

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Фото: Facebook Геннадия Труханова