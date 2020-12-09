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Официально: в Украине вводят локдаун с 8 по 24 января – что запретят?

Официально: в Украине вводят локдаун с 8 по 24 января – что запретят?

Кабинет министров Украины назвал сроки действия жестких карантинных ограничений. Так, локдаун начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года.
Соответствующее решение принято сегодня, 9 декабря, на заседании Кабмина.

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Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, усиленные ограничения введены с тем, чтобы не допустить распространения в стране второй волны заражения коронавирусом.

Так, с 8 по 24 января запретят работу:

  • учебных заведений, кроме детсадов и специальных заведений;
  • кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения – еда на вынос и доставка;
  • предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров;
  • салонов красоты (исключения – по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов;
  • продовольственных и непродовольственных рынков.

Также запрещены массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований.

При этом останутся работать:

  • общественный транспорт;
  • продуктовые магазины;
  • аптеки и ветеринарные аптеки;
  • СТО и автозаправки без общепитов;
  • Отделения банков и почтовые отделения;
  • историко-культурные заповедники.

Разрешено снимать кино, видеоклипы и прочее клипов при условии ограничения к месту съемок посторонних лиц.

Ранее стало известно, что жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 января.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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