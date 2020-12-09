Официально: в Украине вводят локдаун с 8 по 24 января – что запретят?

Кабинет министров Украины назвал сроки действия жестких карантинных ограничений. Так, локдаун начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года. Соответствующее решение принято сегодня, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, усиленные ограничения введены с тем, чтобы не допустить распространения в стране второй волны заражения коронавирусом.

Так, с 8 по 24 января запретят работу:

учебных заведений, кроме детсадов и специальных заведений;

кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения – еда на вынос и доставка;

предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров;

салонов красоты (исключения – по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов;

продовольственных и непродовольственных рынков.

Также запрещены массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований.

При этом останутся работать:

общественный транспорт;

продуктовые магазины;

аптеки и ветеринарные аптеки;

СТО и автозаправки без общепитов;

Отделения банков и почтовые отделения;

историко-культурные заповедники.

Разрешено снимать кино, видеоклипы и прочее клипов при условии ограничения к месту съемок посторонних лиц.

Ранее стало известно, что жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 января.