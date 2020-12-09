Официально: в Украине вводят локдаун с 8 по 24 января – что запретят?

Кабинет министров Украины назвал сроки действия жестких карантинных ограничений. Так, локдаун начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года.
Соответствующее решение принято сегодня, 9 декабря, на заседании Кабмина.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, усиленные ограничения введены с тем, чтобы не допустить распространения в стране второй волны заражения коронавирусом.
Так, с 8 по 24 января запретят работу:
- учебных заведений, кроме детсадов и специальных заведений;
- кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения – еда на вынос и доставка;
- предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров;
- салонов красоты (исключения – по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов;
- продовольственных и непродовольственных рынков.
Также запрещены массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований.
При этом останутся работать:
- общественный транспорт;
- продуктовые магазины;
- аптеки и ветеринарные аптеки;
- СТО и автозаправки без общепитов;
- Отделения банков и почтовые отделения;
- историко-культурные заповедники.
Разрешено снимать кино, видеоклипы и прочее клипов при условии ограничения к месту съемок посторонних лиц.
Ранее стало известно, что жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 января.