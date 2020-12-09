В Одессе закончились бесплатные тесты на COVID-19 (документ)

В Одессе перестали бесплатно тестировать на наличие коронавируса врачей и пациентов при плановой госпитализации. Причина – в городе закончились бюджетные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook одесский медиапроект 8NEWS и публикует соответствующий документ коммунального предприятия «Консультативно-диагностический центр» Одесского горсовета.

Согласно документу, с 7 декабря бюджетные исследования на время прекращены.

Также сообщается, что медики вынуждены платить за тестирование на коронавирус из своего кармана, чтобы продолжить работать. Отметим, что врачи, работающие в хирургии и в роддомах, должны сдавать тест каждые две недели, сотрудники поликлиник – раз в месяц. Его стоимость – 800 гривен.

Напомним, за прошедшие сутки в Одесской области выявили 1270 новых случаев COVID-19. Умерли 22 человека, болеют 38 461 человек.

Сутками ранее на Одесчине зарегистрировали 1043 случая коронавируса.

По данным горздрава, в Одессе за сутки выявили 523 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 391 случай). На 9 декабря COVID-19 болеют 10 929 одесситов.