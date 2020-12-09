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Одесский университет временно возглавил биолог

Одесский университет временно возглавил биолог

Министерство образования и науки Украины назначило временно исполняющего обязанности ректора Одесского национального университета имени Мечникова – им стал проректор по науке доктор биологических наук профессор Владимир Иваница.

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Об этом сообщает пресс-служба ОНУ, со ссылкой на соответствующие приказы Минобразования и самого вуза.

Профессор Иваница будет руководить вузом до вступления в должность победителя выборов ректора, которые состоятся 22 декабря этого года. Он же возглавляет оргкомитет по подготовке голосования.

Что известно об и.о. ректора ОНУ? 

Владимир Иваница – доктор биологических наук; профессор проректор по научной работе Одесского национального университета имени И.И.Мечникова; член-корреспондент НАН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат премии имени Д.К. Заболотного НАН Украины, руководитель научной школы «Морская микробиология и биотехнология»; создал в университете Биотехнологический научно-учебный центр, коллекцию морских и практически полезных микроорганизмов, которая является филиалом Национальной коллекции микроорганизмов и получила статус Национального достояния, организовал подготовку специалистов по направлению “Биотехнологии и биоинженерия” по магистерским программам “Молекулярная и клеточная биотехнология” и “Микробиология и вирусология »; организовал ежегодную Международную летнюю школу “Современные проблемы биологии, биотехнологии и биомедицины” для молодых ученых Украины.

Ранее Минобразования отозвало намерения назначить и.о. ректора Одесского университета имени Мечникова депутата горсовета от партии «Доверяй делам» профессора Одесской юридической академии Светлану Осауленко. Но такое решение возмутило студенческую общественность и коллектив университета.

Напомним, в связи с избранием ректора Игоря Коваля на должность секретаря Одесского горсовета, кресло руководителя вуза остается вакантным. На этот пост Минобразования утвердило 7 кандидатов.

Действующий ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права.

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