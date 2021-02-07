Третий снег и пьяный счастливчик: главные новости Одессы 6 февраля

В субботу, 6 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях.

В ночь на субботу, 6 февраля, Одессу в очередной, уже третий за эту зиму, раз засыпало снегом.

В Одессе закончилось голосование по вопросу переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези. В общественном обсуждении приняли участие всего 715 человек.

Субботним днем в Одессе на Люстдорфской дороге пьяный мужчина упал головой на рельсы и чудом не угодил под трамвай.

В Одессе презентовали концепцию будущего мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО, в сквере возле Одесской обладминистрации.

А во Всемирном клубе одесситов презентовали первую книгу 2021 года, изданную в Одессе.

Фото Марии Котовой