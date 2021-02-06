В Одессе трамвай чудом не обезглавил пьяного мужчину на рельсах

Сегодня днем, 6 февраля, в Одессе пьяный мужчина упал головой на рельсы и чудом не угодил под трамвай.
Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», инцидент произошел на Люстдорфской дороге.
«Неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пересекая трамвайное полотно, упал и ударился головой о рельс. Водитель вагона маршрута №3 применила экстренное торможение и сумела избежать контакта», – рассказали на предприятии.
На место вызвали скорую и полицию.
Из-за происшествия на полчаса было приостановлено движение трамваев №3, №13 и №27.
Фото иллюстрационное, Odessa Online