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Одессу снова засыпало снегом: как долго продлится непогода?

Одессу снова засыпало снегом: как долго продлится непогода?

В ночь на субботу, 6 февраля, Одессу в очередной раз засыпало снегом. Об ухудшении погоды предупреждает областное управление ГСЧС.

Так, сегодня в Одессе ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 0-2 °С тепла.

По Одесской области облачно, осадки, ночью и утром местами значительные, на севере в виде снега, на юге дождь со снегом. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, на севере 4-9 °С мороза, днем 0-5 ° тепла, на севере 4-6 ° мороза.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 метров, гололедица.

По прогнозам, снегопад продлится до понедельника, а затем перейдет в дождь.

Ранее сообщалось, что к вечеру пятницы, 5 февраля, погода в Одессе может измениться. Тогда синоптики прогнозировали снег с дождем.

Фото Марии Котовой

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