Во Всемирном клубе одесситов представили первую книгу 2021 года

Как отметил культуролог Евгений Голубовский, несмотря на пандемию, в прошлом году в Одессе было издано около 40 книг одесских авторов, большая часть из них вышла именно в Одессе. В этом году первая «одесская» книга появилась уже в январе. Это сборник статей, очерков и рассказов о нашем городе автора Алены Яворской под названием «42 истории о…или Это было, было в Одессе».

Алена Яворская – сотрудница Одесского литературного музея, она уже много лет пишет статьи, заметки и книги об Одессе и ее известных жителях, открывает для нас забытые имена писателей.

Новая книга состоит из глав-историй. Это и одесские истории, и театральные истории, и этнографические, и еще много-много других, как отмечает сама автор, серьезных и легкомысленных и, можно добавить, «вкусных». Ведь невозможно писать об Одессе и не вспомнить об одесской кухне. И именно с нее и начинает Алена свою книгу. Героями рассказа «Меня еда арканом окружила…» стали Борщ, Уха, Картофельники, Вареники, Икра из синих, Голубцы… всего не перечислишь, но вы и сами можете догадаться, что список длинный.

«И всегда у одесских женщин было две большие проблемы: как похудеть и где достать продукты. Как они их доставали – это знает КГБ, ЦРУ и Моссад. А что из них готовили – знаем все мы. И у каждой хозяйки свои тайны, приправы, мерки. Но в отличие от секретов государственных, эти за деньги не продавались – ими просто щедро делились с друзьями», – пишет автор.

Но этот самый первый рассказ, посвященный одесской кухне, лишь разжигает «аппетит» к последующему прочтению книги. А дальше нас ждут замечательные истории о людях. Пятая глава книги посвящена Историям о забытых. Здесь мы откроем для себя «основательно забытого» поэта Александра Соколовского; вспомним о поэте, художнике, критике Вениамине Бабаджаняне, который прожил всего 26 лет; поэтессе, которая была в 20-е годы известна более чем Вера Инбер, Аделине Адалис и многих других, чьи имена стерлись с обелиска одесской истории.

Вместо послесловия автор написала: «Но сквозь горечь утрат, бессилие и беспомощность прорываются наши воспоминания о прошлом Одессы, которое кажется сейчас если не прекрасным, то счастливым. А ведь это не одно и то же. И, как утверждал Анатолий Гланц, Только стоит ли сетовать и ругаться? Сохраним это счастье вдыхать акации… Пусть тебе ветерком проскользнет за ворот этот ласковый город».

Книгу Алены Яворской можно будет взять почитать в библиотеках, а также приобрести в книжных магазинах города.

Посмотреть презентацию можно ЗДЕСЬ.

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