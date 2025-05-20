Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города, изменения в работу трамвайных маршрутов вносятся в связи с реконструкцией разворотного кольца по улице 28-й бригады (Паустовского).

Вместо 7-го номера трамвая будет курсировать 1-й номер. Его маршрут в полном объеме дублирует маршрут «семерки», но затем едет немного дальше, к заводу «Центролит». Поэтому пассажирам нечего волноваться – они смогут и дальше пользоваться любимым электротранспортом.

«На маршруте «Центролит – Черноморское казачество (Пересипский мост) – Центролит» будет курсировать трамвайный маршрут №1. Движение будет обеспечивать 22 вагона с интервалом примерно 7 минут. Трамвайный маршрут №7 временно приостанавливает работу на период выполнения ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Реконструкция разворотного кольца, согласно информации, ранее обнародованной в мэрии, имеет крайний срок до конца 2025 года, хотя может закончиться и раньше.

Также сейчас идет реконструкция трамвайных путей на спуске Виталия Блажко. Когда она завершится, 7-й трамвай возобновит свой полный маршрут, который через центр города связывает два крупнейших спальных района Одессы — Поселок Котовского и Таирова. В городе он называется по маршруту «Север-Юг».

«На маршруте «Центролит – Черноморского казачества (Пересыпский мост) – Центролит» будет курсировать трамвайный маршрут №1. Движение будет обеспечивать 22 вагона с интервалом примерно 7 минут. Трамвайный маршрут №7 временно приостанавливает работу на период выполнения ремонтных работ», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее движение трамвая №7 было временно приоставлено из-за поврежденного оборудования на объекте ДТЭК вследствие массированной дроновой атаки россиян вечером 20 марта. Но уже 22 марта трамвай №7 вернулся на маршрут.

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