Одесса, ремонт спуска Виталия Блажко, март 2025 г.
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Ремонт спуска Виталия Блажко (Маринеско) начался в декабре прошлого года. Сейчас злосчастный спуск продолжают ремонтировать, и там «горячо»: «на полную» работает техника, а рядом – новые трамвайные рельсы, плитка…

ремонт спуска Виталия Блажко, трубы
В Одессе идет ремонт спуска Виталия Блажко
Ремонт спуска Виталия Блажко, техника

Ремонт идет рядом с домами-«свечками», которые начали расти еще перед войной. Это с одной стороны. А с другой – еще один проблемный участок: аварийный жилой дом под номером 14, который собираются спасать.

Проезд по спуску, конечно, закрыт и для трамваев, и для другого транспорта.

Ремонт спуска Виталия Блажко в Одессе
ремонт спуска Виталия Блажко, траншея
ремонт спуска Виталия Блажко, работает техника

Напомним, еще до войны на спуске начали проседать трамвайные рельсы, на дороге появились трещины. Проезд трамваев (и не только) вызвал все больше и больше вопросов.

Показательно, что одесский спуск Виталия Блажко (тогда еще Маринеско) капитально ремонтировали в 2019-2020 годах.

Проводимые сейчас работы необходимы: здесь прокладывают новые дренажные системы, чтобы отвести воду и в будущем избавиться от этих опасных «проседаний».

Сколько будет длиться ремонт? В свое время, по словам авторов проекта «очередного» ремонта спуска, для выполнения этой работы требуется от четырех до семи месяцев.

Как сейчас, в начале марта, выглядит проблемный участок спуска Виталия Блажко и как ведутся работы – смотрите на наших фото.

ремонт спуска Виталия Блажко, новые дома
ремонт спуска Виталия Блажко, на тортуаре
ремонт спуска Виталия Блажко, плиты
ремонт спуска Виталия Блажко, машина

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме