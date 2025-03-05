Ремонт спуска Виталия Блажко (Маринеско) начался в декабре прошлого года. Сейчас злосчастный спуск продолжают ремонтировать, и там «горячо»: «на полную» работает техника, а рядом – новые трамвайные рельсы, плитка…

Ремонт идет рядом с домами-«свечками», которые начали расти еще перед войной. Это с одной стороны. А с другой – еще один проблемный участок: аварийный жилой дом под номером 14, который собираются спасать.

Проезд по спуску, конечно, закрыт и для трамваев, и для другого транспорта.

Напомним, еще до войны на спуске начали проседать трамвайные рельсы, на дороге появились трещины. Проезд трамваев (и не только) вызвал все больше и больше вопросов.

Показательно, что одесский спуск Виталия Блажко (тогда еще Маринеско) капитально ремонтировали в 2019-2020 годах.

Проводимые сейчас работы необходимы: здесь прокладывают новые дренажные системы, чтобы отвести воду и в будущем избавиться от этих опасных «проседаний».

Сколько будет длиться ремонт? В свое время, по словам авторов проекта «очередного» ремонта спуска, для выполнения этой работы требуется от четырех до семи месяцев.

Как сейчас, в начале марта, выглядит проблемный участок спуска Виталия Блажко и как ведутся работы – смотрите на наших фото.

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