Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В результате ночной атаки врага по Одессе произошло разрушение и возгорание зданий на ул. Небесной Сотни.
Временно изменена схема движения автобусных маршрутов:
- № 121 — с ул. Небесной Сотни на ул. Евгения Чикаленко, ул. Семьи Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого, ул. Небесной Сотни и далее по маршруту;
- № 220-а — с ул. Небесной Сотни на ул. Евгения Чикаленко, ул. Семьи Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого и далее по маршруту.
Движение транспорта на этих участках затруднено, интервал движения увеличен.
Также было повреждено оборудование на объекте ДТЭК, из-за чего приостановлена работа трамвайных маршрутов № 1 и № 7.
Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров на этих маршрутах увеличено количество маршруток.
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