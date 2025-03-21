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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В результате ночной атаки врага по Одессе произошло разрушение и возгорание зданий на ул. Небесной Сотни. 

Временно изменена схема движения автобусных маршрутов:

  • № 121 — с ул. Небесной Сотни на ул. Евгения Чикаленко, ул. Семьи Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого, ул. Небесной Сотни и далее по маршруту;
  • № 220-а — с ул. Небесной Сотни на ул. Евгения Чикаленко, ул. Семьи Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого и далее по маршруту.

Движение транспорта на этих участках затруднено, интервал движения увеличен.

Также было повреждено оборудование на объекте ДТЭК, из-за чего приостановлена работа трамвайных маршрутов № 1 и № 7.

Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров на этих маршрутах увеличено количество маршруток.

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