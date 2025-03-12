трамвай «Татра Т-3-Од»
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. 
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Одесса — один из немногих городов, который имеет собственную ремонтную базу трамваев. в 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером. 

Сейчас на линии уже работают три таких вагона

Обновленные трамваи стали более экономными на 40%. В салоне установлены новые комфортные сиденья и вандалоустойчивые зарядные устройства для гаджетов. 

По теме: Одесса получила все 13 новых трамваев: когда их выпустят на маршрут

трамвай «Татра Т-3-Од»

Программа позволяет городу эффективно обновлять общественный транспорт с существенной экономией средств. Стоимость реконструкции одного вагона — 9,6 млн грн, что значительно дешевле нового трамвая (30 млн грн). 









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