Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Одесса — один из немногих городов, который имеет собственную ремонтную базу трамваев. в 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером.

Сейчас на линии уже работают три таких вагона.

Обновленные трамваи стали более экономными на 40%. В салоне установлены новые комфортные сиденья и вандалоустойчивые зарядные устройства для гаджетов.

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Программа позволяет городу эффективно обновлять общественный транспорт с существенной экономией средств. Стоимость реконструкции одного вагона — 9,6 млн грн, что значительно дешевле нового трамвая (30 млн грн).

















