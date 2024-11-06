Новости Одессы и Одесской области

Трамп собирается стать «миротворцем» и прекратить все войны

Трамп собирается стать «миротворцем» и прекратить все войны

Дональд Трамп, хоть и не официально, признан победителем на выборах президента США. В своей первой речи перед сторонниками во Флориде он заявил, что приложит все усилия, чтобы прекратить вооруженные конфликты в мире.

«Я не намерен начинать войны, я планирую, наоборот, положить конец войнам», — подчеркнул Трамп, обращаясь к избирателям в Палм-Бич.

Политик напомнил, что за четыре года его первого президентского срока США не начали ни одну новую войну, если не учитывать операцию против «Исламского государства».

Такие заявления раздаются от Трампа на фоне его предварительных противоречивых высказываний по международным конфликтам, в частности, войны в Украине.

В начале полномасштабного вторжения России он публично одобрял действия Путина, а позже не раз критиковал масштабную американскую помощь Киеву, настаивая на том, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за поддержку Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США как настоящий дипломат.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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