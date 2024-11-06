Трамп собирается стать «миротворцем» и прекратить все войны

«Я не намерен начинать войны, я планирую, наоборот, положить конец войнам», — подчеркнул Трамп, обращаясь к избирателям в Палм-Бич.

Политик напомнил, что за четыре года его первого президентского срока США не начали ни одну новую войну, если не учитывать операцию против «Исламского государства».

Такие заявления раздаются от Трампа на фоне его предварительных противоречивых высказываний по международным конфликтам, в частности, войны в Украине.

В начале полномасштабного вторжения России он публично одобрял действия Путина, а позже не раз критиковал масштабную американскую помощь Киеву, настаивая на том, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за поддержку Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США как настоящий дипломат.