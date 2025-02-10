Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует на этой неделе встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорить с президентом россии путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу.

Переговоры Трампа и Зеленского могут пройти в Вашингтоне. Главные темы для встречи — украинские полезные ископаемые и завершение большой войны с россией. По словам президента, Вашингтону нужно что-то взамен тех денег, которые были потрачены на помощь Украине.

«У них есть активы под землей — редкоземельные элементы, другие вещи, но в первую очередь редкоземельные. Мы хотим безопасности для этих ресурсов», — заметил глава Штатов.

Комментируя войну в Украине, Трамп заявил, что считает её ужасной «с человеческой точки зрения». Он вновь сообщил о катастрофических потерях сторон в войне, заявив, что Россия потеряла 800 или 900 тысяч военных убитыми или тяжело раненными, а Украина — 700 тысяч.

Ночью над Украиной сбит 61 беспилотник

В ночь на 10 февраля 2025 года враг атаковал 83 БпЛА разных типов, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Дроны атаковали НПЗ в РФ

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод — там вспыхнул пожар.

Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО в районе города Славянск-на-Кубани около часа ночи. Жители города насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

Сообщается, что один украинский дрон «сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания». По предварительным данным, никто не пострадал.

О ситуации на фронте: Торецк остается под контролем ВСУ

Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины. Фейк о якобы захвате города понадобился россиянам, чтобы отвлечь внимание от собственных потерь в Курской области. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Он также отметил, что в Торецке давно идут тяжелые городские бои, но ни о каком контроле россиян над городом речь не идет.

«В Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях. В результате работы наших операторов БПЛА российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с «знаменосцами»», — говорится в сообщении ОСУВ „Хортица“.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков.

Потери врага на утро 10 февраля

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс «Бук», семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек.

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