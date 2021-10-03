Трактор-убийца и учитель-победитель: главные субботние новости Одессы

В субботу, 2 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях Одессы и Одесской области.

Предприятие «Одесагаз-постачання» больше не будет выбивать спорные долги. Со своей стороны, газовщики попросили одесситов своевременно подавать показания счетчиков.

В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом. Погиб 9-летний мальчик.

Одесский Деволановский спуск, он же – Канава, может стать подобием знаменитой «улицы Красных фонарей». Во всяком случае, именно такая идея сейчас витает над Одессой.

И о хорошем: 2 октября, в преддверии Дня учителя, были подведены итоги конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2021. Победителем самой значимой номинации – «Выбор украинцев» стал прославленный учитель физики одесского Ришельевского лицея и блогер Павел Виктор – за него отдали свои голоса абсолютное большинство украинцев.

С 1 октября стоимость проезда поезде №642/641 Кишинев – Одесса – Кишинев была снижена на 13%.

Фото: topor.od.ua