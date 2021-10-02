Проезд в поезде Одесса – Кишинев стал дешевле

С 1 октября стоимость проезда поезде №642/641 Кишинев – Одесса – Кишинев была снижена на 13%.

Цена снижена

Об этом договорились госпредприятие «Железная дорога Молдовы» и ПАО «Укрзализныця». Начиная с 1 октября 2021 г. стоимость билета по данному маршруту составляет 354 грн (225 леев).

Причиной, скорее всего, стал низкий спрос. «Одесская Жизнь» побеседовала с несколькими пассажирами, которые недавно воспользовались услугами поезда. Все они отметили, что вагоны почти пустые, при том, что качества обслуживания не соответствовало высокой стоимости билета почти в 400 грн.

Современный состав вернется к концу года

Поезд №642/641 Кишинев – Одесса курсирует ежедневно с отправлением из Кишинева в 07:09 и прибытием в Одессу в 10:55. Из Одессы состав отправляется в 18:36 и прибытием в Кишинев в 22:33.

Сейчас поезд обслуживается Украинской железной дорогой. Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев – Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.

Выпуск этого молдавского дизель-поезда в рейс планируется до конца года.

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