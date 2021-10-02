«Одесагаз-постачання» с 24 сентября не будет выбивать спорные долги. Со своей стороны, на предприятии попросили одесситов своевременно подавать показания счетчиков.

Стоп коллектор

О том, что работа коллекторов остановлена неделю назад и массовые обзвоны людей с требованием оплатить спорные долги уже не ведутся, сообщил директор предприятия Станислав Высторопский на совещании в одесской мэрии.

А коллекторами, которые особо рьяно выбивали несуществующие долги и вовсе разорвали отношения.

Должников поделят на две группы

Руководитель «Одесагаз-постачання» сообщил, что все случаи задолженностей поделят на две группы.

Первая — суммы, которые появились из-за систематических неоплат нерадивыми абонентами.

Вторая — ситуации, когда задолженность возникла из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и может быть скорректирована после перерасчета.

Станислав Высторопский сообщил, что предприятие получило уже 800 заявлений с просьбой пересчитать долги. Касаемо же должников, которые на платят на протяжении долгого периода времени, работа коллекторов в этом случае продолжится.

К тому же поставщик газа «Одесагаз-постачання» и транспортная компания договорились информировать друг друга о перерасчёте долгов «Одесагаз».

С чего все началось

Напомним, ситуация с задолженностями обострилась в последние месяцы, когда тысячи клиентов ООО «Одесагаз-постачання» стали получать счета на пятизначные суммы за месяцы, когда они несвоевременно передали распределительной компании «Одесагаз» показания своих счетчиков. Не будучи, по факту должниками, клиенты стали жертвами коллекторв, которым незаконно передали персональные данные потребителей.

20 сентября сотни горожан провели акцию протеста перед горсоветом, чтобы обратить внимание городских властей на эту проблему.

Совещание в мэрии дало результаты

На следующий день в мэрии прошло совещание с участием вице-мэра Дмитрия Жемана, инициативной группы горожан и руководители газовых компаний.

На встрече руководители «Одесагаза» и «Одесагаз-постачання» согласились, что долги возникли из-за несоответствия расчетных данных реальным и должны быть пересчитаны в соответствии с фактическими показаниями счетчиков.

Согласно договору, передавать показания газового счетчика надо с 1 по 5 число каждого месяца. Своевременная подача этой информации — залог того, что подобные неприятные ситуации не будут повторяться в будущем.

Источник: Думская

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