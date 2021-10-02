В селе под Одессой опрокинулся трактор – погиб 9-летний ребенок

Трактор съехал с обочины

По сообщению управления полиции Одесской области, водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. В момент происшествия в тракторе были пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие дети не пострадали.

После ДТП водитель трактора убежал. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее «Одесская жизнь» писала о таких трагических случаях, приведших к смерти детей:

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области