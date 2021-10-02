В селе под Одессой опрокинулся трактор – погиб 9-летний ребенок

Сегодня, 2 октября, в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом. Погиб 9-летний мальчик.
Трактор съехал с обочины
По сообщению управления полиции Одесской области, водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. В момент происшествия в тракторе были пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие дети не пострадали.
После ДТП водитель трактора убежал. Сейчас его разыскивают правоохранители.
Ранее «Одесская жизнь» писала о таких трагических случаях, приведших к смерти детей:
- ДТП в Одесской области: один ребенок погиб, второй в реанимации;
- Молол зерно: в Одесской области убило током 10-летнего ребенка;
- Трагедия в одесской «Жемчужине»: разбился насмерть 3-летний ребенок.
Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области