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Вопрос – ответ: кому доплатят за электроотопление?

Вопрос – ответ: кому доплатят за электроотопление?

С приходом холодов потребители, в домах которых установлено электроотопление, интересуются: поможет ли государство оплачивать электричество в этом сезоне? Стоит ли ждать компенсацию, которую предоставляли сразу после отмены льготного тарифа?

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До 2021 года потребители, которые пользовались электроотопительными установками, с 1 октября по 30 апреля платили за электроэнергию по 0,90 гривни за киловатт-час (при объеме потребления до 3000 киловатт-часов в месяц). С начала этого года Кабинет министров установил для всех категорий населения фиксированную цену — 1,68 гривни за киловатт-час электроэнергии. А потребителям, которые отапливаются электроэнергией, решили «выписать» компенсацию. Но выплачивалась она только в первом квартале этого года.

С 1 октября произошли изменения в тарифах для населения, и теперь электроэнергия стоит:

  • при потреблении до 250 киловатт-часов в месяц — по 1,44 гривни за киловатт-час;
  • при потреблении свыше 250 киловатт-часов в месяц — по 1,68 гривни за киловатт-час.

Для потребителей с электроотоплением никаких изменений не произошло. При расходе более 250 киловатт-часов в месяц они, как и другие потребители, будут платить по 1,68 гривни за киловатт-час за весь объем потребленной электроэнергии.

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К сожалению, по информации Министерства соцполитики Украины, компенсация за электроотопление в этом отопительном сезоне не предусмотрена. Но все, кто получал ее в первом квартале этого года, могут обратиться за назначением субсидии.

Также энергетики советуют пользоваться многозонными приборами учета. К примеру, при установке двухзонного счетчика за электроэнергию, потребленную с 23.00 до 7.00, можно будет платить в два раза меньше. Трехзонный счетчик также позволяет экономить в период с 23.00 до 7.00, но в пиковые и полупиковые часы электроэнергия становится дороже. Как правило, бытовые потребители в основном выбирают двухзонный счетчик, трехзонный выгоден для предприятий с большими энергозатратами.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, каким будет тариф на отопление в Одессе, и кто поможет оплатить услугу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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