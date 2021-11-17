Если в доме нет тепла: куда звонить одесситам?

Несмотря на то, что отопительный сезон в Одессе стартовал еще 1 ноября, долгожданное тепло во многих домах так и не появилось, несмотря на обещания тепловиков, что жилой фонд начнут отапливать до 8 ноября.

“Одесская жизнь” решила напомнить, куда следует обращаться, если батареи в доме до сих пор холодные.

Итак, если у вас все еще холодно, обращайтесь в Центральную диспетчерскую коммунального предприятия “ТГО” по телефонам: (048) 705-62-11 или (048) 705-62-49.

Также необходимую информацию можно получить, в зависимости от района проживания, по таким телефонам:

поселок Котовского: (048) 771-71-07 ;

; Приморский район и Слободка: (048) 705-62-01 ;

; Черемушки и 10-й квартал: (048) 771-01-31 ;

; Таирово, район улиц Инглези и Академика Королева: (048) 702-25-86 ;

; Чубаевка (улицы Краснова, Академика Филатова, Космонавтов, Люстдорфская дорога): (048) 772-44-42 .

. небольшие котельные, расположенные на территории города: (048) 702-01-42.

Если у вас возникли вопросы по поводу квитанций и суммы оплаты, звоните по номеру: (048) 705-61-00.

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Фото: KP.ua