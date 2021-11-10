Тех, кто отказался от вакцинации, не будут лечить бесплатно от ковид

В Сингапуре власти решили перестать платить по медицинским счетам больных коронавирусом, если они ранее отказались от вакцинации.

Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на Министерство здравоохранения Сингапура.

Свое решение в Минздраве Сингапура пояснили тем, что:

В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения

Новые правила начнут действовать для невакцинированных пациентов с 8 декабря. Уточняется, что речь идет о тех, кто добровольно отказался от прививки. Детей до 12 лет и тех больных, у кого есть противопоказания к вакцинации это правило не коснется.

На данный момент в Сингапуре все медицинские счета граждан, связанные с лечением коронавируса, оплачивает государство.

Сейчас, по данным сингапурских властей, 85% населения уже получили по 2 прививки от ковид, а 18% даже третью, так называемую бустерную дозу.

В Украине также все жестче относятся к тем, кто добровольно отказывается от вакцинации. У людей с прививкой есть существенные привелегии в плане возможности посещать спортивные клубы, кафе, рестораны, кинотеатры и другие общественные места.

К тому же появился список профессий, для которых вакциация является обязательной.

Напомним, что в Украине сейчас пик четвертой волны коронавируса. Так, на сегодня, только за сутки в Одесской области заболели 1572 человека, 28 умерли.

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