Коронавирус в Одесской области 10 ноября: заболеваемость и смертность высокие

На утро среды, 10 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1572 новых случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов от болезни умерли.

Коронавирус в Одесской области 10 ноября

По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 209 921 человек.

В регионе за последние сутки сообщают о 28 умерших от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4 449 жителя Одесчины.

Выздоровели за сутки 426 больных (всего 155 416).

Коронавирус в Украине 10 ноября

За минувшие сутки, на утро 10 ноября 2021 года, в Украине выявили 23 283 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 18 988.

По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 3 130 772 случая COVID-19.

За минувшие сутки в Украине умерли 815 больных (всего с начала пандемии 74 205), выздоровели 16 277 украинцев (всего 2 553 842).

Напомним, на утро вторника, 9 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечены 1516 новых случаев коронавирусной болезни, 30 человек умерли.

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