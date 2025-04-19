Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши дома – одна из самых лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена. Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество», – написал у себя в Телеграм глава государства.

Он также отметил, что всего с начала полномасштабной войны из российской неволи уже удалось вернуть домой 4552 человека – как военнослужащих, так и гражданских.

А глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сегодня домой вернулись 77 человек из системы МВД: 73 гвардейца и 4 пограничника. Абсолютное большинство находилось в плену почти три года.

«Среди освобожденных – старейший гвардеец, которому на днях исполнится 61 год, впервые за долгое время свой день рождения встретит в кругу родных людей. Самому младшему из защитников – 20 лет. Ради его освобождения, как и за каждого пленника, были приложены максимальные усилия.

Мы позаботимся о наших защитниках, они получат всю необходимую помощь и поддержку, чтобы они поскорее восстановились», – прокомментировал министр внутренних дел.

Напомним, 19 марта Украина вернула домой 197 военнопленных.

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