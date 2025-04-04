Судилище для роспропаганды

Напомним, что Анатолий Грицик — один из украинских пленных, против которых было открыто сфабрикованное дело.

Когда в июле 2024 года в российском СИЗО умер Александр Ищенко, который работал водителем в бригаде «Азов», дело против него закрыли. До начала суда по обмену вернулись в Украину двое военных: Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский. Впоследствии Украине удалось обменять еще девять женщин, которые работали в тыловом обеспечении (восемь поварих и одну кладовщицу).

Украинских пленных обвиняли в том, что они в свое время проходили службу в «Азове» и якобы «негативно относились к русскоязычному населению» и были сторонниками «проукраинских радикальных взглядов». Все это делается с целью дискредитации украинских воинов и с тем, чтобы вызвать к ним ненависть, считает сестра Анатолия.

«АЗОВ» — четыре буквы, которые бесят врага

Анатолий Грицик был арестован в начале полномасштабного вторжения в собственном доме в городе Мангуш. К тому времени он уже был пенсионером и занимался мелким бизнесом. Несмотря на то, что Анатолий был на пенсии, оккупанты взяли его как заместителя командира полка «Азов».

Уже идет четвертый год, как он и его побратимы находятся в российском плену.

— Один Бог знает, как наши пленные там выживают, как терпят и мужественно переносят все издевательства и побои. Против них фабрикуют дела, обвиняя в том, чего они никогда не делали. Потому что для российских варваров достаточно этих всего четырех букв «АЗОВ», чтобы ненавидеть, глумиться и приговорить к пожизненному заключению, — жалуется Наталья.

Анатолий Грицик в свое время выбрал профессию военного, как и его отец. Побывал в восемнадцати странах. И никогда не думал, что придется воевать с россиянами, которые называли себя «братьями». Но когда российские наемники расшатывали нашу государственность на Донетчине, он, не раздумывая, стал на защиту своей страны. Вместе со своими подчиненными бывал под обстрелами. Был неоднократно раненым. Больше всего ценил ребят за мужество и выдержку во время выполнения боевых задач.

Все будут обжаловать приговор

Наталья Грицик

Его безупречный послужной список вызывает ненависть у врагов. А мужество и сила воли, с которыми он стойко терпит все пытки, вызывают у них агрессию. В основном поэтому и судят его в России как военнопленного, а не как гражданского.

— Кажется, нет такой службы, чьей бы помощи я не просила. Это Координационный штаб по вопросам обращения с пленными, Служба безопасности Украины, Национальное информационное бюро 16-48, Международный Красный Крест. К сожалению, от них ничего утешительного не слышала. Но хоть что-то могу узнать о брате через личного адвоката. Наши пленные терпят невероятные пытки, но остаются верными сынами Украины. О том, как они стойко и с достоинством вели себя на суде, рассказал адвокат, — делится Наталья.

По официальным данным, 12 пленных украинцев, которые присутствовали в ростовском суде, получили такие сроки:

Александр Мухин — 22 года;

Ярослав Ждамаров — 22 года;

Олег Жарков — 13 лет;

Анатолий Грицик — 19 лет;

Алексей Смыков — 13 лет;

Олег Межгородский — 17 лет;

Александр Ирха — 15 лет;

Артем Гребешков — 20 лет;

Артур Грецкий — 22 года;

Александр Мероченец — 22 года;

Олег Тышкул — 22 года;

Никита Тимонин — 22 года.

Все осужденные будут обжаловать приговор.

Заочно вынесли приговор еще 11 украинцам, которые вернулись в Украину во время обмена пленными. Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Девяти (обменянным) женщинам, работавшим в разные годы армейскими поварихами, тоже вынесли заочные приговоры — сроки в колонии общего режима, так как в России отсутствуют женские колонии строгого режима.

«Моя совесть чиста»

Во время заседания в окружном военном суде в Ростове-на-Дону четверо пленных украинцев, которых Россия незаконно судит за террористическую деятельность и насильственный захват власти, выступили с последним словом.

Это Александр Мухин, Олег Жарков, Никита Тимонин и Анатолий Грицик. Всех их Россия «осуждает» как военнослужащих «АЗОВа» и обвиняет по трем статьям Уголовного кодекса РФ: насильственный захват власти, организация деятельности террористической организации, прохождение обучения для террористической деятельности.

Анатолий Грицик, приговорен к лишению свободы на 19 лет. Подполковник, служил в «АЗОВе» с 2015 по 2019 год:

— Я сначала вообще не хотел говорить. Во-первых, не хочу оправдываться. Во-вторых, знаете, я кадровый военный и всю жизнь отдал военной службе. Я прошел все должности, начиная с рядового солдата, заканчивая командиром части, спецподразделения. В 2008 году вышел на пенсию. В 32 года был пенсионером. В то время год за три шел. Нигде в странах СНГ в таких подразделениях не шел год за три. Специфика подразделения была миротворческая.

За свою деятельность — военную карьеру в погонах уважал. Я побывал в 18 странах, участвовал в четырех миссиях Боснии, Кувейта, Косово… Понял одно: я не могу говорить людям то, что чувствую, что прошел. То, как ваша страна поступила с моей, что сделали с моим домом, с моей страной, как хотели расстрелять мою жену на моих глазах, как «асвабадители» ворвались в мой дом, выгребли все под ноль, как посадили меня — вот уже идет четвертый год.

Я не буду вам говорить, потому что знаю одно: пока твоя жизнь не зайдет в такую ситуацию, как бы я ни описывал ее, как бы ни рассказывал с разными лозунгами, не дойдет ни до кого.

Не дай Бог, чтобы вы это почувствовали. Не дай Бог, чтобы это почувствовали на себе ваши родственники, ваши дети, старики. Знаете, мне, как гражданину своей страны, как офицеру, как Человеку не стыдно. Потому что я уверен в одном — моя совесть чиста! Спасибо за внимание.

Верните наших пленных домой!

— Очень хочется верить, что удастся вырвать брата из российских лап, что те, от кого зависит судьба наших военнопленных, найдут способ вернуть украинцев домой. С этой верой и живу. Ведь так легче ждать. И, конечно, продолжаю стучать во все чиновничьи двери, — говорит Наталья.

Мы тоже надеемся, что украинская власть сделает все возможное и невозможное, чтобы наши люди, наши герои вернулись домой, в Украину. Надеемся пообщаться с нашими героями, когда они ступят на родную землю.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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