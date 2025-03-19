Об этом сообщает на своих страницах в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

175 наших воинов освобождены из российского плена по формуле 175 на 175 и еще 22 человека возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и военнослужащие, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.

Координационный штаб по обращению с военнопленными в свою очередь уточняет: из освобожденных сегодня пленных трое находились под так называемым «следствием», что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких.

Кроме того, домой возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое «азовцев») и трое пограничников.

Военнослужащих, которые обороняли город Мариуполь – 31 (в их числе 18 защитников «Азовстали»), Донбасс – 74, Луганщину – 39, Харьковскую область – 8, Херсонщину – 5, по двое – Николаевщину, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях.

Также среди спасенных из российского плена на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.

Всем освобожденным из неволи будет безотлагательно предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь, они пройдут физическую и психологическую реабилитацию. Помимо этого, все они получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного довольствия за все время пребывания в плену.

По словам Зеленского, сегодняшний обмен пленными – один из самых больших.

«Благодарю нашу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду. И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным», – отмечает президент.

Он также заверил: Украина помнит каждого и каждую из наших героев, и все они обязательно вернутся домой.

Напомним, 5 февраля 2025 года в Украину вернулись 150 военнопленных.

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