Даже непогода не остановила одесситов, которые каждую неделю собираются на акцию-напоминание об украинских военнопленных и о тех, кого уже не вернуть.

На этот раз организаторы отказались от музыкального сопровождения в знак скорби по жертвам ракетного удара по Кривому Рогу, где погибли 18 человек, среди которых 9 детей. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

«Сегодня была молчаливая акция в связи с терактом, который произошел в Кривом Роге, потому что страна-агрессор безжалостно попала ракетой по детям, по гражданским. Хочется еще раз подчеркнуть: оберегайте себя, берегите жизнь, не игнорируйте воздушную тревогу. И помните о тех, кто защищал нас и сейчас в плену. Мы должны быть их голосами», — рассказала организатор акции Анна Пажера.

В ходе акции стало известно о гибели Вадима Филипенко, который долгое время считался пропавшим без вести. Его семья в течение многих месяцев участвовала в акциях и теперь получила подтверждение гибели их воина.

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Напомним, в субботу, 5 апреля 2025 года, в центре Одессы уже по сложившейся традиции вновь собирались участники инициативной группы «Гроші на ЗСУ!». Неравнодушные граждане еще раз напоминают местным властям и каждому из нас, что война в нашем доме, и помощь армии главное, что нужно делать сегодня.

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Фото — Новини.LIVE.