Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, на этот раз домой возвращаются 108 воинов ВСУ (в частности, из ТрО — семеро, ВМС — 26, и трое из Воздушных сил). Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.

“Они защищали украинскую землю от врага в Харьковской, Запорожский, Донецкой, Луганской областях, на Херсонщине, Сумщине, Киевщине. В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС, а также защитники Мариуполя и Азовстали. Увидят вскоре родных также украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции на Курщине”, — сообщили в Штабе.

Обмен пленными, проведенный 5 февраля, является 61-м по счету обменом с начала полномасштабного российского вторжения.

«Всего из российской неволи благодаря работе штаба по поручению президента Украины удалось вернуть уже 4131 человека: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане», — отметили в Штабе.

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