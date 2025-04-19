Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво», – написав у своєму Telegram глава держави.

Він також зазначив, що загалом з початку повномасштабної війни з російської неволі вдалося повернути додому 4552 людини – як воїнів, так і цивільних.

А глава МВС Ігор Клименко уточнив, що сьогодні додому повернулися 77 осіб з системи МВС: 73 гвардійця та 4 прикордонника. Абсолютна більшість перебувала в полоні майже три роки.

«Серед звільнених – найстарший гвардієць, якому днями виповниться 61 рік, вперше за довгий час свій день народження зустріне в колі рідних людей.

Наймолодшому серед оборонців — 20 років. Задля його звільнення, як і за кожного полоненого, було докладено максимальних зусиль.

Ми подбаємо про наших захисників, вони отримають всю необхідну допомогу та підтримку, щоб якнайшвидше відновитися», – прокоментував міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, 19 березня Україна повернула додому 197 військовополонених.

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