В Одесской области мост и часть дороги отремонтируют за 163 млн гривен

В Одесской области планируют провести ремонтные работы моста и дороги сообщением Измаил-Килия-Вилково на сумму более 163 миллионов гривен. Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro.

Аварийный мост проходит по каналу Кофа по автодороге Т-16-07 и расположен на границе Килийского и Измаильского районов. Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на этом участке.

Там планируется разобрать элементы поврежденного моста и обустроить новое полотно, восстановить дорожное покрытие и укрепить обочину. Торги пройдут 29 августа.

Напомним, что впоселке городского типа Николаевка Березовского района Одесской области объявили тендер почти на 18 миллионов гривен на реконструкцию моста через реку Чичиклия.

Фото: Prozorro, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области