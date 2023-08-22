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В Одесской области мост и часть дороги отремонтируют за 163 млн гривен

В Одесской области мост и часть дороги отремонтируют за 163 млн гривен

В Одесской области планируют провести ремонтные работы моста и дороги сообщением Измаил-Килия-Вилково на сумму более 163 миллионов гривен. Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro.

Аварийный мост проходит по каналу Кофа по автодороге Т-16-07 и расположен на границе Килийского и Измаильского районов. Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на этом участке.

ремонт дороги Вилково мост

Там планируется разобрать элементы поврежденного моста и обустроить новое полотно, восстановить дорожное покрытие и укрепить обочину. Торги пройдут 29 августа.

ремонт дороги Вилково мост

Напомним, что впоселке городского типа Николаевка Березовского района Одесской области объявили тендер почти на 18 миллионов гривен на реконструкцию моста через реку Чичиклия.

Фото: Prozorro, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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