В Одесской области планируют восстановить мост за 18 млн гривен

В поселке городского типа Николаевка Березовского района Одесской области объявили тендер почти на 18 миллионов гривен на реконструкцию моста через реку Чичиклия. Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro.

Заказчиком выступил Николаевский поселковый совет. Там планируется укрепить опоры моста, установить монолитные плиты, восстановить дорожное покрытие и ограждение. Аукцион будет проведен 28 августа, а выполнить работы должны до 1 апреля 2024 года.

Напомним, что 810 млн грн освоят на капитальном ремонте четырех участков второстепенных автомобильных дорог Одесской области в Подольском, Одесском, Измаильском и Болградском районах.

Фото: Prozorro