Стойкая ярмарка и «аттракцион» от копов: самые интересные новости Одессы за 6 мая

В четверг, 6 мая 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких интересных событиях.

Сотниковское (Куяльницкое) кладбище в Одессе в несли Государственный реестр недвижимых памятников. Теперь оно получило статус памятника истории местного значения.

«Одесская ярмарка» на Дерибасовской, которую обещали снести, работает в обычном режиме.

6 мая, в Одессе стартовала акция патрульных полицейских «Пристібайся – не жахайся». В рамках всеукраинской кампании возле памятника Дюку установили специальный тренажер.

В одесской Отраде яхтсмены открывают сезон: уже спустили на воду яхты.

Известный бизнесмен и меценат, основатель строительной компании Kadorr Group Аднан Киван возглавил рейтинг 100 самых богатых украинцев среди представителей Одессы.

Фото Марии Котовой