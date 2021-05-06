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Пристегнись: в Одессе возле Дюка установили полицейский «аттракцион» (фото)

Пристегнись: в Одессе возле Дюка установили полицейский «аттракцион» (фото)

Сегодня, 6 мая, в Одессе стартовала акция патрульных полицейских с целью повышения безопасности на дорогах под названием «Пристібайся – не жахайся».

В рамках этой акции в центре города, возле памятника Дюку установили специальный тренажер в виде автокресла. Оно на скорости съезжает вниз, имитируя ощущения водителя и пассажиров в момент ДТП.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, цель этой всеукраинской кампании – призвать как можно больше украинцев не пренебрегать ремнями безопасности и пристегиваться во время поездок в авто.

имитатор ДТП2

Испытать «аттракцион» может каждый. С 6 по 23 мая он будет менять локации. Так, 8 мая это кресло появится в парке Шевченко, а 16 мая – на проспекте Небесной Сотни, 2а.

С полным списком локаций можно ознакомиться на Facebook-странице правоохранителей.

В Одесі стартувала кампанія з підвищення безпеки на дорогах “Пристібайся — не жахайся”

Сьогодні Одеса долучилась до…

Опубликовано Патрульна поліція Одеської області Четверг, 6 мая 2021 г.

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