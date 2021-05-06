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«Одесская ярмарка» на Дерибасовской: сносят – не сносят? (фото)

«Одесская ярмарка» на Дерибасовской: сносят – не сносят? (фото)

Над Дерибасовской в районе «Одесской ярмарки» витают гастрономические ароматы, столики стоят и на самой ярмарке, и, как обычно, вдоль нее на самой Дерибасовской. Что-то жарится-парится, кто-то уже угощается.

Ответ на вопрос «сносят – не сносят ярмарку?» готов сам собой: она на сегодняшний день работает в обычном режиме.

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г.

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г. 2

Известен лишь тот факт, что ее обещали снести официально. И.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Алексей Козлов пояснил при этом, что «сам владелец лотков на ярмарке подал документы на аннулирование паспорта привязки». Таким образом, принято решение о демонтаже временных сооружений, которые принадлежат ООО «Одеський ярмарок».

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., наш блинок

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., столики

Пока же на ярмарке не снесен ни один павильон. Как удалось узнать у сотрудницы одного из кафе, «демонтировали лишь один «домик», который когда-то был туалетом».

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., настил

Девушка говорит, что о сносе «пока ходят только слухи, ну а мы пока что работаем, как обычно».

Есть павильон, на котором сообщается, что «мы переехали», в других продолжают жарить-парить-печь.

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., МАФ переехал

Многие столики стоят и «впритык» к начавшимся недавно дорожным работам в Красном переулке.

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., реконструкция

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., ограждение

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г., фонарь

Одесская ярмарка, 6 мая 2021 г. 3

Напомним, «Одесская ярмарка» существует на Дерибасовской с 2013 года. Она «выросла» на месте снесенной гостиницы «Спартак» (когда-то – «Империал», снесена в 2008 году).

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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