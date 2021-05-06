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Старейшее казацкое кладбище Одессы получило статус памятника истории

Старейшее казацкое кладбище Одессы получило статус памятника истории

Сотниковское (Куяльницкое) кладбище кладбище в Одессе в несли Государственный реестр недвижимых памятников. Теперь оно получило статус памятника истории местного значения. 

Соотвествующий приказ в Министерстве культуры издали еще 26 апреля, однако в Одесской ОГА об этом узнали 5 мая, сообщил “Суспильному” чиновник областного департамента культуры Дмитрий Петков.

Теперь кладбищу нужно определить балансодержателя, скорее всего это будет одно из городских коммунальных предприятий.

Старинное кладбище Сотниковской Сечи находится на склонах Шкодовой горы (на Хаджибейской дороге, 134). Это кладбище старше Одессы – самый старый крест на нем датирован 1791 годом. Именно здесь похоронены казаки, которые штурмовали Хаджибей под командованием Иосипа де Рибаса и Антона Головатого. Позже здесь хоронили казаков, занимавшихся добычей камня для строительства Одессы.

Несмотря на историческое значение кладбища, оно пребывает в весьма запущенном состоянии, а территория регулярно зарастает травой. Время от времени привести его в порядок наведываются одесские казаки и просто неравнодушные горожане.

Читайте об этом: Казацкие места Одесчины

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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