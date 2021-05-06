Бизнесмен Аднан Киван стал самым богатым одесситом по версии Forbes

Известный бизнесмен и меценат, основатель строительной компании Kadorr Group Аднан Киван возглавил рейтинг 100 самых богатых украинцев среди представителей Одессы.
Этот рейтинг опубликовал журнал «Forbes Украина».
Журнал оценил состояние Кивана в 240 миллионов долларов. Следующий попавший в список одессит – им стал бизнесмен Борис Кауфман – отстает от Кивана на четыре позиции – его состояние оценили в 220 миллионов долларов.
Далее в рейтинге среди представителей Одессы следуют владельцы частного порта «ТИС» в Южном братья Андрей Ставницер и Егор Гребенников. Они заняли 49 и 52 места рейтинга. Их состояние в Forbes оценили в 215 и 200 миллионов долларов соответственно.
Forbes оценивает состояние самых богатых людей планеты с 1987 года. Для рейтинга считают не только наличные деньги, но и активы: акции, недвижимость, транспортные средства, объекты искусства и счета в банках.
Как сообщала «Одесская жизнь», в августе 2020 года Аднан Киван занял 28-е место в национальном рейтинге влиятельности «Элита Украины».
Фото из архива «Одесской жизни»