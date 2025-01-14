Что празднуют 14 января

Старый Новый год

Особый день, когда традиционный Новый год отмечают по старому стилю. Для многих это дополнительная возможность собраться с семьей, восстановить праздничную атмосферу и соблюсти некоторые народные обычаи.

День благоустройства дома

Этот день посвящен очищению и организации жилого пространства. Он мотивирует людей избавиться от лишних вещей, сделать дом более удобным и подготовиться к новым начинаниям.

Праздник осла

Это событие, которое напоминает о важной роли ослов в истории и сельском хозяйстве. В некоторых местах его отмечают тематическими мероприятиями, посвященными этим животным.

День «Оденьте вашего питомца»

Этот день создан для владельцев домашних животных, чтобы они могли продемонстрировать стильный вид своих любимцев. Это также прекрасная возможность сделать яркие фото или принять участие в конкурсах на лучший костюм.

День горячих сэндвичей с пастрами

Этот день напоминает о популярном блюде, которое можно попробовать во многих кафе и ресторанах. Это возможность насладиться классическим вкусом или попробовать новые вариации рецепта.

Международный день воздушного змея

Посвящен развлечению, которое дарит радость детям и взрослым во многих странах. Этот день способствует популяризации активного отдыха и творческого подхода к созданию воздушных змеев.

День кесарева сечения

Этот день обращает внимание на медицинскую процедуру, которая спасает жизни матерей и новорожденных. Он также напоминает о важности поддержки женщин, которые пережили этот вид родов.

День поэзии на работе

Предлагает интегрировать поэтическое искусство в рабочее пространство. Это может быть чтение стихов, написание собственных произведений или организация поэтических мероприятий среди коллег.

Всемирный день логики

Этот день посвящен распространению знаний о логике как отрасли науки и инструменте мышления. Он напоминает о ее значении в решении сложных задач и развитии критического мышления.

Именины 14 января

Какие сегодня именины: Павел, Андрей, Агния, Ярема, Сергей, Еремей, Аристарх, Остап, Вениамин, Нина.

Кто из известных людей родился 14 января

1937 год: украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии Евгений Гуцало;

1973 год: украинский футболист, полузащитник Василий Кардаш;

1997 год -офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Сергей Пархоменко.

Памятные даты 14 января

1392 год: Холм получает от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия;

1506 год: в Риме находят и перевозят в Ватиканский собор скульптуру «Лаокоон и его сыновья»;

1604 год: начинает работу Хэмптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви;

1761 год: в битве возле индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью сокрушает войско маратхских князей;

1794 год: Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;

1814 год: подписывают Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегию;

1900 год: премьера оперы «Тоска» Дж. Пуччини;

1919 год: в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского, немедленно освобождают от своих должностей;

1942 год: на имя А.Гитлера направляют письмо, подписанное главным атаманом УНР в Варшаве А. Ливицким, президентом Украинского национального совета в Киеве профессором М. Величковским, председателем Генерального совета украинских комбатантов генералом М. Омеляновичем-Павленко, президентом Украинского национального совета во Львове митрополитом А. Шептицким, где высказывались критические замечания относительно политики Третьего рейха в отношении Украины;

1943 год: война на Тихом океане: начинается эвакуация японских войск с острова Гуадалканал;

1946 год: Генеральная Ассамблея ООН обрирае Украинскую ССР членом Экономического и социального совета ООН;

1953 год: в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира становится украинец А. Гончаренко;

1989 год: милиция разгоняет учредительное собрание инициативной группы Тернопольского областного филиала Украинского Хельсинского союза;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Мексикой;

2004 год: после около 500-летнего перерыва флаг «пяти крестов» становится государственным флагом Грузии;

2005 год: космический зонд «Гюйгенс» совершает удачную посадку на поверхность Титана;

2010 год: часы Судного дня переводят на одну минуту назад.

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