На что громада выделила средства?

Говорили о льготах, медобслуживании, трудоустройстве ветеранов войны и получении грантов на развитие предпринимательской деятельности, создание ветеранского пространства.

Любашевский поселковый голова Геннадий Павлов отметил, что ветеранская политика является приоритетной. На бюджетной сессии депутаты утвердили «Комплексную программу поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Любашевской поселковой громаде на 2025-2027 годы». На ее реализацию заложено почти 24 с половиной миллиона гривен, из которых 7,8 миллиона — на 2025 год.

Эти средства пойдут на материальную помощь ветеранам на лечение и реабилитацию и на ежемесячную стипендию детям погибших. Также программа предусматривает адаптацию воинов, предоставление им жилья, дополнительных социальных гарантий, развитие ветеранского спорта, содействие трудоустройству и бизнес-инициативам.

Геннадий Павлов заверил фронтовиков, что с созданием организации ветеранов войны бывшее помещение редакции местной газеты будет переоборудовано под ветеранский хаб.

Какую практическую помощь получили ветераны?

Ветеран Роман Мехур, который потерял на войне ноги и правую руку, рассказал, что столкнулся с проблемой ремонта ножных протезов. Начальница ЦНАПа Ирина Замихановская посоветовала сразу написать заявление на получение материальной помощи на реабилитацию, а поселковый голова предложил трудоустроить ветерана в «Зеленстрой» — это поможет Роману заменить во Львове изношенные детали протезов бесплатно.

О бесплатных медицинских услугах, которые предоставляют воинам любашевские медики, говорил заместитель главного врача Игорь Кузькив. Он предложил разработать программу для обеспечения раненых необходимыми лекарствами, привлекая к этому местные аптеки.

Ветеран с инвалидностью третьей группы Андрей Карналь поинтересовался, где можно подтвердить инвалидность. Игорь Кузькив объяснил, что с января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. А для остальных лиц с инвалидностью срок повторного осмотра продлевается на шесть месяцев. Все права, документы, выплаты, льготы, соцуслуги и отсрочки сохраняются.

Присутствующие пообщались онлайн с ветераном войны Виктором Глинком, которому в Германии заменяют на искусственные пораженные тазовые суставы. Виктор рассказал, что сейчас занимается ранеными украинцами. Помогает им с оформлением документов для бесплатного лечения, протезирования и реабилитации. Каждый ветеран из Одесской области и Украины может обратиться к нему за помощью.

Начальница Любашевского центра занятости Татьяна Подолян информировала, что создана «Дорожная карта трудоустройства ветеранов», по которой трое ветеранов уже трудоустроены. Есть желающие открыть собственное дело — им специалисты помогают разработать бизнес-план, пройти переквалификацию и т. п.

Сейчас в Любашевском поселковом совете разрабатывается подробная дорожная карта поддержки ветеранов громадой.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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