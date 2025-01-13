Любашевские ветераны

На что громада выделила средства?

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Говорили о льготах, медобслуживании, трудоустройстве ветеранов войны и получении грантов на развитие предпринимательской деятельности, создание ветеранского пространства.

Конструктивный разговор

Любашевский поселковый голова Геннадий Павлов отметил, что ветеранская политика является приоритетной. На бюджетной сессии депутаты утвердили «Комплексную программу поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Любашевской поселковой громаде на 2025-2027 годы». На ее реализацию заложено почти 24 с половиной миллиона гривен, из которых 7,8 миллиона — на 2025 год.

Эти средства пойдут на материальную помощь ветеранам на лечение и реабилитацию и на ежемесячную стипендию детям погибших. Также программа предусматривает адаптацию воинов, предоставление им жилья, дополнительных социальных гарантий, развитие ветеранского спорта, содействие трудоустройству и бизнес-инициативам.

Геннадий Павлов заверил фронтовиков, что с созданием организации ветеранов войны бывшее помещение редакции местной газеты будет переоборудовано под ветеранский хаб.

Какую практическую помощь получили ветераны?

Любашевский круглый стол 2

Ветеран Роман Мехур, который потерял на войне ноги и правую руку, рассказал, что столкнулся с проблемой ремонта ножных протезов. Начальница ЦНАПа Ирина Замихановская посоветовала сразу написать заявление на получение материальной помощи на реабилитацию, а поселковый голова предложил трудоустроить ветерана в «Зеленстрой» — это поможет Роману заменить во Львове изношенные детали протезов бесплатно.

Любашевка Рассказывает медик И. Кузькив

О бесплатных медицинских услугах, которые предоставляют воинам любашевские медики, говорил заместитель главного врача Игорь Кузькив. Он предложил разработать программу для обеспечения раненых необходимыми лекарствами, привлекая к этому местные аптеки.

Ветеран с инвалидностью третьей группы Андрей Карналь поинтересовался, где можно подтвердить инвалидность. Игорь Кузькив объяснил, что с января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. А для остальных лиц с инвалидностью срок повторного осмотра продлевается на шесть месяцев. Все права, документы, выплаты, льготы, соцуслуги и отсрочки сохраняются.

Любашевка Онлайн-разговор с В. Глинком

Присутствующие пообщались онлайн с ветераном войны Виктором Глинком, которому в Германии заменяют на искусственные пораженные тазовые суставы. Виктор рассказал, что сейчас занимается ранеными украинцами. Помогает им с оформлением документов для бесплатного лечения, протезирования и реабилитации. Каждый ветеран из Одесской области и Украины может обратиться к нему за помощью.

Начальница Любашевского центра занятости Татьяна Подолян информировала, что создана «Дорожная карта трудоустройства ветеранов», по которой трое ветеранов уже трудоустроены. Есть желающие открыть собственное дело — им специалисты помогают разработать бизнес-план, пройти переквалификацию и т. п.

Сейчас в Любашевском поселковом совете разрабатывается подробная дорожная карта поддержки ветеранов громадой.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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