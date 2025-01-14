Що святкують 14 січня

Старий Новий рік

Особливий день, коли традиційний Новий рік відзначають за старим стилем. Для багатьох це додаткова нагода зібратися з родиною, відновити святкову атмосферу та дотриматися деяких народних звичаїв.

День впорядкування оселі

Цей день присвячений очищенню й організації житлового простору. Він мотивує людей позбавитися зайвих речей, зробити оселю зручнішою та підготуватися до нових починань.

Свято віслюка

Це подія, яка нагадує про важливу роль віслюків в історії та сільському господарстві. У деяких місцях її відзначають тематичними заходами, присвяченими цим тваринам.

День «Вдягніть вашого улюбленця»

Цей день створено для власників домашніх тварин, щоб вони могли продемонструвати стильний вигляд своїх улюбленців. Це також чудова нагода зробити яскраві фото або взяти участь у конкурсах на найкращий костюм.

День гарячих сендвічів з пастрамі

Цей день нагадує про популярну страву, яку можна скуштувати у багатьох кафе та ресторанах. Це можливість насолодитися класичним смаком або спробувати нові варіації рецепту.

Міжнародний день повітряного змія

Присвячений розвазі, яка дарує радість дітям і дорослим у багатьох країнах. Цей день сприяє популяризації активного відпочинку та творчого підходу до створення повітряних зміїв.

День кесаревого розтину

Цей день звертає увагу на медичну процедуру, яка рятує життя матерів і новонароджених. Він також нагадує про важливість підтримки жінок, які пережили цей вид пологів.

День поезії на роботі

Пропонує інтегрувати поетичне мистецтво у робочий простір. Це може бути читання віршів, написання власних творів або організація поетичних заходів серед колег.

Всесвітній день логіки

Цей день присвячений поширенню знань про логіку як галузь науки та інструмент мислення. Він нагадує про її значення у вирішенні складних завдань і розвитку критичного мислення.

Іменини 14 січня

Які сьогодні іменини: Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап, Веніамін, Ніна.

Хто з відомих людей народився 14 січня

1937 рік: український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії Євген Гуцало;

1973 рік: український футболіст, півзахисник Василь Кардаш;

1997 рік —офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Сергій Пархоменко.

Пам’ятні дати 14 січня

1392 рік: Холм отримує від короля Владислава Ягайла міські права і 4320 десятин землі для поселення та землеробства;

1506 рік: у Римі знаходять та перевозять у Ватиканський собор скульптуру «Лаокоон і його сини»;

1604 рік: розпочинає роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви;

1761 рік: в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмед-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощує військо маратхських князів;

1794 рік: Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;

1814 рік: підписують Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1900 рік: прем’єра опери «Тоска» Дж. Пуччіні;

1919 рік: у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільняють зі своїх посад;

1942 рік: на ім’я А.Гітлера направляють листа, підписаного головним отаманом УНР у Варшаві А. Лівицьким, президентом Української національної ради у Києві професором М. Величківським, головою Генеральної ради українських комбатантів генералом М. Омеляновичем-Павленком, президентом Української національної ради у Львові митрополитом А. Шептицьким, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України;

1943 рік: війна на Тихому океані: починається евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 рік: Генеральна Асамблея ООН обрирає Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 рік: у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу стає українець О. Гончаренко;

1989 рік: міліція розганяє установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 рік: після близько 500-річної перерви прапор «п’яти хрестів» стає державним прапором Грузії;

2005 рік: космічний зонд «Гюйгенс» здійснює вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 рік: годинник Судного дня переводять на одну хвилину назад.

Вибір редакції