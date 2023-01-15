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Старый Новый год в одесском парке: с ароматом глинтвейна и привкусом тревоги

Старый Новый год в одесском парке: с ароматом глинтвейна и привкусом тревоги

Старый Новый год в одесском парке им. Горького — это два дня (14 и 15 января) сказочного настроения, аромата глинтвейна, парада сказочных героев на сцене под руководством Санта-Клауса. А еще красивейшие фотозоны, вкусности, мастер-классы для детей.

Не просто приятная прогулка с любованием, а настоящий праздник (он длится с 11 до 19 часов), где дети вовлечены и во все происходящее на сцене, и в целый парад развлечений рядом с ней.

Собственно люди и пришли сюда специально для того, чтобы порадовать детей. И, кстати, глинтвейн продавался не только классический но и безалкогольный.

Музыка, игры, детские восторженные покрикивания… Нарядная елка и все то, к чему мы все так привыкли в зимние праздники. А рядом со всем происходящим — ярмарка с сувенирами и изделиями хенд-мейда. Все, как в довоенной жизни.

Но жизнь у нас военная… И вот в разгар веселья бабушка начинает внушать внуку, что «пора домой», внук активно возражает. Бабушка тихо поясняет своей знакомой: «Там бабахнуло, кажется». Знакомая достает телефон…

Отмечаю: телефоны достают многие. Слышу: «Там снова ракетная атака. По всей Украине».

Следуют дополнения с уточнениями: «Бабах, который мы слышали, это наше ПВО, ракету сбили»; «Троллейбусы и трамваи уже не ходят» (с утра следовали).

Бабушка быстро уводит внука с праздника и вообще из парка, многие поступают так же.

Позже, в переполненной маршрутке, узнала все другие страшные подробности очередной рашистской атаки в Старый Новый год. Уже не раз убеждалась, что в такие дни новости передаются с какой-то невероятной быстротой: о жутких событиях в Днепре я знала, еще не дойдя до дома.

А что же замечательный праздник в парке?.. 15 января он состоялся снова, как обещано — с 11 утра до 19 вечера. Надеемся, что прошел так, как и задумывался. И длился долго, радостно, сказочно. Что был таким, каким автор успела его запечатлеть до воздушной тревоги и горьких вестей первого дня Старого Нового года…

Фото Марии Котовой

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