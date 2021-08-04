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Полиции стала известна личность киллера, убившего мужчину на Черемушках

Полиции стала известна личность киллера, убившего мужчину на Черемушках

Личность предполагаемого убийцы установлена, машина с орудием убийства найдена – сейчас ведутся розыск подозреваемого.

Подозреваемым является Эльмураз Мамедов, гражданин Грузии 1993 года рождения. Найден и автомобиль Mersedes Е-220 на болгарских номерах, но котором убийца скрылся с места преступления. В автомобиле обнаружили огнестрельное оружие – пистолет-пулемет, магазины к нему и другие улики.

Жертвой киллера стал предприниматель Лачин Мамедов. Ему было 30 лет, без отца остались двое детей.

Киллер попал в Мамедова пять раз. Пострадавший скончался от полученных ранений в автомобиле скорой помощи.

Как сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех, убийца имеет одинаковую с погибшим фамилию, но не является родственником.

В Украине подозреваемый купил автомобиль Mercedes на еврономерах с болгарской регистрацией и с сообщником арендовал квартиру недалеко от дома погибшего.

Около двух недель назад погибший Лачин Мамедов рассказал жене, что ему угрожают.

Мы установили личность владелицы квартиры и личность женщины, которая оплачивала жилье преступникам. Последняя пыталась покинуть территорию Украины, ее задержали в аэропорту «Борисполь», – отметил Олег Бех.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Черемушках неизвестный застрелил мужчину – в городе ввели операцию «Сирена»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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