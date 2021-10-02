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В Одессе футбольный судья впал в кому после огнестрельного ранения

В Одессе футбольный судья впал в кому после огнестрельного ранения

Бывший арбитр чемпионата Украины Андрей Лисаковський получил огнестрельное ранение, в результате чего впал в кому.

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Об этом сообщил в своем facebook журналист Всеволод Непогодин.

Подстрелил сосед

Сейчас он находится в одесской больнице № 11 – на Слободке. По предварительной информации, во время конфликта в Лисаковского выстрелил сосед его матери, когда арбитр пришел к ней в гости.

Как указывает источник, пострадавший потерял селезенки, ему провели операцию на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.

– Известный футболист, тренер и судья Андрей Лисаковский в критическом состоянии – пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Срочно нужна кровь II(+) на Слободку для Лисаковского Андрея Анатольевича!!! – написал Непогодин.

Судил футбольные матчи с 2002года

  • С 1993 по 1994 год Лисаковський играл в любительской команде «Благо»;
  • В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 за «СК Николаев» в игре с “Верес”;
  • Также успел поиграть в Молдове “Тилигул” и “Агро”;
  • Российские “Газовик-Газпром” и “Балтику”;
  • Андрей Лисаковский дебютировал в качестве судьи УПЛ 13 июля 2013 года в матче «Таврия» – «Заря»;
  • Работу арбитром начал в 2002 году с любительских региональных соревнований.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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