В Одессе жилые дома затапливает канализацией: обвиняют застройщика

Застройщику ЖК «Артвилль» в Одессе поручено устранить проблемы с каннализационной системой, которые приводят к затоплению домов на ул. Кустанайская. Пока идет ремонт, конечную остановку троллейбусного маршрута № 3 могут перенести.
Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.
В связи с обращениями жителей ул. Кустанайская по поводу подтопления их домов канализационными стоками, заместители Одесского городского головы Александр Филатов и Анна Позднякова провели ряд рабочих совещаний с представителями «Инфоксводоканал» и застройщика ЖК «Артвилль».
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Было установлено, что компания-застройщик не выполнила в полном объеме технические условия по водоснабжению и водоотводу, которые были выданы «Инфоксводоканлом» .
По словам Анны Поздняковой, застройщику поручили ускорить завершение ремонта для устранения перегрузки канализационной системы.
На совещании также обсуждался вопрос переноса конечной остановки троллейбусного маршрута № 3 и отвода автотранспорта с прилегающих улиц.
По словам Александр Филатова, это необходимо для ускорения окончания всех строительных и восстановительных работ и будет сделано с минимальными неудобствами для водителей.
«После восстановления дорожного покрытия схема дорожного движения будет восстановлена». — говорится в сообщении.
О сроках проведения запланированных работ в мэрии не сообщили.