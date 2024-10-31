Стала відома доля Каддору після смерті засновника: що буде з одеськими недобудовами

Після смерті глави KADORR Group Аднана Ківана новим керівником будівельної корпорації став його син Руслан Ківан. Він запевнив, що продовжить вести всі напрямки бізнесу, які розпочинав його батько, дотримуючись тих самих принципів та постулатів.
Звернення Руслана Ківана було оприлюднено сьогодні на сторінці KADORR Group у Facebook.
«Я беру на себе всі гарантійні зобов’язання, які дав мій батько, і несу повну відповідальність за їх виконання. Я продовжу вести всі напрямки бізнесу, які починав мій батько, дотримуючись тих самих принципів та постулатів: високої моралі, чесності та віри в Бога. Наші будівництва продовжуватимуть реалізовуватись, і всі проєкти працюватимуть так само, як і раніше», – сказано у зверненні.
За словами Руслана Ківана, його батько завжди був для нього джерелом натхнення, сили та мудрості, і його мета – зберегти його спадщину та передати його цінності наступним поколінням.
Нагадаємо, найбільшого одеського забудовника, бізнесмена і мецената, засновника будівельної корпорації KADORR Group Аднана Ківана не стало 28 жовтня 2024 року.
Компанія «Кадорр» стала найбільшим забудовником в Одесі. Одним із символів міста сьогодні є його житлові комплекси – «Перлини». Забудовник відзначився тим, що давав кожному клієнту свої персональні гарантії на якість та термін будівництва. І загалом цей принцип працював остаточно життя Аднана Ківану.
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