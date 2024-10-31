Стала відома доля Каддору після смерті засновника: що буде з одеськими недобудовами

Звернення Руслана Ківана було оприлюднено сьогодні на сторінці KADORR Group у Facebook.

«Я беру на себе всі гарантійні зобов’язання, які дав мій батько, і несу повну відповідальність за їх виконання. Я продовжу вести всі напрямки бізнесу, які починав мій батько, дотримуючись тих самих принципів та постулатів: високої моралі, чесності та віри в Бога. Наші будівництва продовжуватимуть реалізовуватись, і всі проєкти працюватимуть так само, як і раніше», – сказано у зверненні.

За словами Руслана Ківана, його батько завжди був для нього джерелом натхнення, сили та мудрості, і його мета – зберегти його спадщину та передати його цінності наступним поколінням.

Нагадаємо, найбільшого одеського забудовника, бізнесмена і мецената, засновника будівельної корпорації KADORR Group Аднана Ківана не стало 28 жовтня 2024 року.

Компанія «Кадорр» стала найбільшим забудовником в Одесі. Одним із символів міста сьогодні є його житлові комплекси – «Перлини». Забудовник відзначився тим, що давав кожному клієнту свої персональні гарантії на якість та термін будівництва. І загалом цей принцип працював остаточно життя Аднана Ківану.

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